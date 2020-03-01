TFF 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Hacettepe: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Gup'un 26. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Ali Kandemir, Nurettin Dinçer Demir, Osman Baruk
Hekimoğlu Trabzon FK: Batuhan Şen, Miraç Acer, Onur, Bahadir Erol, Volkan, Samet, Abdulkadir Özdemir, Ali Aydemir (İsmail dk. 68), Muhammet Haşim (Hakan Yavuz dk. 60), Ersel Aslıyüksek (Caner Aktaş dk.60), Taha Balcı
Hacettepe: İlksen, Selim, Kadir, Ömürcan (Ali Eren Daşdemir dk. 89 ?), Eren, Mustafa (Çayan dk. 74), Ali Eren Karadağ, Kaan, Yağız (Muhammed Barutçu dk. 83 ?), Serdarcan, Mehmet Can
Gol: Camen Aktaş (dk. 61) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Samet, Taha Balcı (Hekimoğlu Tracbzon FK), Kadir (Hacettepe)