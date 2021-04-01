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TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Manisa FK: 1

Misli.

com TFF 2 Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK, Manisa FK ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Stad: Yavuz Selim


Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Fatih Karatağ, Şeyhmus Baysal


Hekimoğlu Trabzon FK: Emre, Uğur Arslan Kuru, Ali Aytemur, Yasan Palaz, Bahadır Erol, Oğuz Kocabal, Samet, Serkan, Burhan Eşer (Salih Kavrazlı dk. 87 ?), Halil İbrahim (Berkay Kara dk. 84 ?), Batuhan Karadeniz


Yedekler: Abdulaziz, Miraç, Onur, Caner, Mehmet Sak, Taha Tunç, Mücahit Can Akçay, Ümit Bayraktar


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Manisa FK: Ömer, Ahmet, Recep, Mehmet Yılmaz, Sertaç, Abdurrahman Emir, Nizamettin (Mehmet Güven dk. 46), Hakan Barış (Ferhat Yazgan dk. 65), Çağrı, Zahit (Mikail Çalışkan dk. 86 ?), Kemal (Volkan Okumak dk. 65)


Yedekler: Yusuf, Birkan, Erhan Kara, Ümit Kurt, Yiğit, Mustafa Durak


Teknik Direktör: Cevdet Göç


Goller: Zahit (dk. 7) (Manisa FK), Burhan Eşer, (dk. 64)(Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı Kart: Sertaç, Ferhat Yazgan, Mehmet Yılmaz, (Manisa FK), Uğur Arslan Kuru, Bahadır Erol, Serkan Odabaşoğlu (Hekimoğlu Trabzon FK)

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