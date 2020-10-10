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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - 24 Erzincanspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile 24 Erzincanspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Yavuz selim


Hakemler: Alim Kandemir, Hüseyin Otyakmaz, Suha Adıyaman


Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Yasin Palaz (Miraç Acer dk. 75), Mustafa Çakır, Bahadır Erol , İsmail Haktan Odabaşı (Can Erdem dk. 59), Mehmet Sak (Samet Yalçın dk. 72), Serkan Odabaşoğlu (Eray Ataseven dk. 72), Burhan Eşer, Bahadır Taşdelen (Caner Aktaş dk. 76) , Batuhan Karadeniz


Yedekler: Yunus Emre Kar, Sezer Özmen, Onur Akdeniz, Oğuz Kocabal, Berkay Kara


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


24 Erzincanspor: Mert Akyüz, Abdullah Balıkuv, Yunus Emre Çakır, Hakan Demir (Abdulcebrail Akbulut dk. 79), Uğur Daşdemir (Rıdvan Türker dk. 85 ?), Ahmet Kaan Ergün, Samed Karakoç, Uğurcan Bekçi (Batuhan Yılmaz dk. 79), Mümin Talip Pazarlı, Sefa Akgün, Ethem Erboğa (Abdulkadir Özgen dk. 85 ?)


Yedekler: Murat Demir, Mustafa Talha Özbay, Orhan Taşdelen, Ahmet Ürer, Emre Yıldız, Kemal Talha Kabakcı


Teknik Direktör: Özcan Kızıltan


Goller: Mustafa Ethem Erboğa (dk. 52) (24 Erzincanspor), Burhan Eşer (dk. 61) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı Kartlar: Uğur Arslan Kuru, Mustafa Çakır, İsmail Hakık Odabaş (Hekimoğlu Trabzon FK), Uğur Daşdemir (24 Erzincanspor)

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