TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - AFJET Afyonspor: 1

TFF.
2 Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, AFJET Afyonspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Şevket Teker, Ahmet Şimşek, Barış Sun
Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Yunus Emre, Hakan Demir (Mehmet Sak dk. 87 ?), Muhammed, Hakan Yavuz (Tunahan dk. 70), Caner Aktaş, Halil İbrahim (Abdulkadir Beyazit dk. 87), Hakan Yeşil, Ethem Erboğa (Ahmet Sun dk. 78)
AFJET Afyonspor: Bayram Olgun, Taha Can Velioğlu, Nazmi Candoğan (Cihan dk. 73) , Erdinç Pekgöz, Feyyaz Belen (Mehmet dk. 46), Doğan Ateş (Yunus Emre dk. 90 ?), Doğukan (Alaattin dk. 46), Erhan Şentürk (Fatih dk. 84 ?), İsmail, Mithat Pala, Celal Hanalp
Goller: Caner Aktaş (dk. 18) (Hekimoğlu Trabzon FK), Taha Can (dk. 90) (Afjet Afyonspor)
Kırmızı Kart : Hakan Demir (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Erdinç Pekgöz, Feyyaz Belen, Doğan Ateş, İsmail Odabaş (Afjet Afyonspor), Halil İbrahim Tuna, Hakan Yeşil, Caner Aktaş (Hekimoğlu Trabzon FK)