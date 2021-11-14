TFF 2 Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 1- Bayburt Özel İdare: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile Bayburt Özel İdare karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Mustafa Tosun
Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan, Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Yunus Emri Gedik (Tunahan dk. 51), Hakan Demir (Kerem Baykuş dk. 81 ?), Ali Aytemir , Hakan Yavuz (Abdulkadir Beyazit dk. 87 ?), Caner Aktaş, Özkan Yıldırım (Berkay Kara dk. 46), Mehmet Sak, Ethem Erboğa
Bayburt Özel İdare: Zülfükar, Mehmet Taşcı, Uğur, Ali Fırat Okur, Ömer Esenkaya, Sefa Narin, Onur Kolay, Yunus Emre Yalçın (Salim Asal dk. 76), Ali Aydemir (Emre Şahin dk. 58), İbrahim Alan, Uğur Mustafa Türk (Ömer Çalışkan dk. 58)
Goller: İbrahim Alan (dk. 15) (Bayburt Özel İdare), Caner Aktaş (dk. 87) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı kartlar: Zülfükar, Mehmet Taşcı (Bayburt Özel İdare)