TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Gümüşhanespor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan
Hekimoğlu Trabzon FK: Miraç Acer, Samet Yalçın, Ali Aydemir, Hakan Yavuz (Murat Cem Akpınar dk. 60), Talha Yazgan, Mertcan Çam (Maksut Taşkıran dk. 80 ?), Haşim Çoban (Caner Aktaş dk. 67), Emre Akgün, Bekir Demircan, Bahadır Erol, Talha Balcı
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Sancar Yıldırım, Fırat Arıkanx, Burak Demireğen, Furkan Mızrak, Raif (Muharrem dk. 77), Burak Sarı, Mehmet Menderes Önkuzu, Mert Çakar, Ahmet Güven, Hasan Kaşıkara (İlke dk. 70)
Gol: Taha Balcı (dk. 29) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Kırmızı kart: Fırat Arıkan (dk. 42) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Burak Değirmen, Hasan Kaşıkara, İlke (Gümüşhanespor)