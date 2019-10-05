TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - İnegölspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 6. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Gökhan Coşar, Serdar Osman Akarsu
Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan Köstereli, Miraç Acer, Maksut (Murat Cem Akpınar dk. 81 ?), Oğuzhan (Ali Aydemir dk. 74), Samet, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Musa Caner (Mertcan Çam dk. 63), Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altınsoy
İnegölspor: Şener, Gökhan Kurumuş, Cengiz, Ahmet Hakan (Enes Topal dk. 74), Niyazi (Muharrem dk. 61), Hacı Mustafa, Uğur, Emre, Abdullah, Ali Kemal (Ömer Faruk dk. 46), Yasin
Yedekler: Sabri, Cumhur, Enes Bayır, Bilal
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
Gol: Taha Balcı (dk. 21) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı kartlar: Ömer Faruk, Hacı Mustafa (İnegölspor), Maksut, Talha Yazgan (Hekimoğlu Trabzon FK)