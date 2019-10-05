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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - İnegölspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 6. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Gökhan Coşar, Serdar Osman Akarsu


Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan Köstereli, Miraç Acer, Maksut (Murat Cem Akpınar dk. 81 ?), Oğuzhan (Ali Aydemir dk. 74), Samet, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Musa Caner (Mertcan Çam dk. 63), Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altınsoy


İnegölspor: Şener, Gökhan Kurumuş, Cengiz, Ahmet Hakan (Enes Topal dk. 74), Niyazi (Muharrem dk. 61), Hacı Mustafa, Uğur, Emre, Abdullah, Ali Kemal (Ömer Faruk dk. 46), Yasin


Yedekler: Sabri, Cumhur, Enes Bayır, Bilal


Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş


Gol: Taha Balcı (dk. 21) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı kartlar: Ömer Faruk, Hacı Mustafa (İnegölspor), Maksut, Talha Yazgan (Hekimoğlu Trabzon FK)

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