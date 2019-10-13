TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Zonguldak Kömürspor: 4

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'a 4-1 mağlup oldu.
Stat: Vakfıkebir İlçe
Hakemler: Çağdaş Altay, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı
Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan, Bahadır Erol, Volkan, Maksut (Muhammet Haşim Çoban dk.73), Oğuzhan, Samet (Emrullah Kokoç dk.80 ?), Dede Çelik, Taha Gür, Hakan Yavuz (Murat Cem Akpınar dk.68), Caner Aktaş, Taha Balcı
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk Doğan, Hakan Çevik, Ramazan Işık, Emre Can, Muammer, Serhat Baştan (Berkan dk.76), Metin (Oğuzhan dk.69), Onurcan, Mehmet Gürkan, Görkem ( Muhammet Özvardar dk.59)
Goller: Onurcan (dk.29 ve 67), Mehmet Gürkan (dk.82), Muammer (dk.90) (Zonguldak Kömürspor), Taha Balcı (dk.55) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon), Mehmet Gürkan (Zonguldak Kömürspor)