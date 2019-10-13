İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Zonguldak Kömürspor: 4

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'a 4-1 mağlup oldu.



Stat: Vakfıkebir İlçe


Hakemler: Çağdaş Altay, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı


Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan, Bahadır Erol, Volkan, Maksut (Muhammet Haşim Çoban dk.73), Oğuzhan, Samet (Emrullah Kokoç dk.80 ?), Dede Çelik, Taha Gür, Hakan Yavuz (Murat Cem Akpınar dk.68), Caner Aktaş, Taha Balcı


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Cenk Doğan, Hakan Çevik, Ramazan Işık, Emre Can, Muammer, Serhat Baştan (Berkan dk.76), Metin (Oğuzhan dk.69), Onurcan, Mehmet Gürkan, Görkem ( Muhammet Özvardar dk.59)


Goller: Onurcan (dk.29 ve 67), Mehmet Gürkan (dk.82), Muammer (dk.90) (Zonguldak Kömürspor), Taha Balcı (dk.55) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı Kartlar: Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon), Mehmet Gürkan (Zonguldak Kömürspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.