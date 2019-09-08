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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2- Afjet Afyonspor: 2

TFF 2 Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Afjet Afyonspor karşılaştı.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Erdem Temel, Emir Eray Eyisoy, Uğur Önay


Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan, Bahadır, Dede Çelik, Miraç, Volkan , Samet, Oğuzhan, Murat Cem Akpınar (Caner Aktaş dk. 67), Maksut (Taha Gür dk. 81 ?), Muhammet (Ali Aydemir dk. 57),Taha Balcı


Yedekler: Gökhan, Hakan, Emrullah, Emre Akgün


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan, Caner, Mehmet Tayfun, Fatih , İsmet, Ali Kılıç, Doğan Ateş, Aykut Uluç (Ömer Çelik dk. 83 ?), Mehmet Tosun (Enes dk. 70), Nazmi, Aykut Çift (Bayram dk. 87 ?)


Yedekler: Mustafa Gürbüz, Bayram, Emre Tosun, Ramazan, Fatih Tutulmaz


Teknik Direktör: Hakan Bozdağ


Goller: Volkan (dk. 12), Taha Balcı (dk. 72 Pen.) (Hekimoğlu Trabzon FK), Mehmet Tosun (dk. 21, 66) (AfJet Afyonspor)


Kırmızı Kart: Ali Kılıç (dk. 77)


Sarı Kartlar: Oğuzhan, Samet (Hekimoğlu Trabzon FK), Ali Kılıç (Afjet Afyonspor)

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