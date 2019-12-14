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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Başkent Akademi: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Başkent Akademi'yi 2-1 mağlup etti.



Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Serkan Önsal, Turhan Akbaş, Tuncay Ercan


Hekimoğlu Trabzon FK: Miraç Acer, Samet Yalçın, Ali Aydemir (Caner Aktaş dk. 61), Hakan Yavuz (Maksut dk. 61), Talha Yazgan, Mertcan Çam, Haşim Çoban (Taha Gür dk. 71), Bekir, Bahadır, Taha Balcı, Volkan Altınsoy


Başkent Akademi: Necati Yılmaz, Hasan Genç, Süleyman, Ahmet Sun, Suat Kaya (Hazarhan Karaca dk. 90 ?), Ahmet Karaman (Yavuz Koç dk. 65), Kerem, Ömer, Mustafa, Murat (Yavuz Alemdar dk.74), Eyüp


Goller: Hakan Yavuz (dk. 32), Volkan Altınsoy (dk. 90+2) (Hekimoğlu Trabzon FK), Ahmet Karaman (dk. 54) (Başkent Akademi)


Sarı kartlar: Talha Yazgan, Volkan Altınsoy (Hekimoğlu Trabzon FK), Kerem, Ahmet Karaman, Mustafa Bingöl (Başkent Akademi)

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