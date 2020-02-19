TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Sancaktepe FK: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında karşılaştığı Sancaktepe FK'yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Selim Özen, Serdar Soydan, Emre Doğu
Hekimoğlu Trabzon FK: Batuhan Şen, Volkan, Onur Akdeniz (Hakan Yavuz dk. 46), Talha Yazgan, Miraç Acer, Bahadır Erol, Abdulkadir Özdemir, Samet, Doğan Ateş (İsmail Haktan dk. 77), Muhammet Haşim (Ersel dk. 68) , Taha Balcı
Sancektepe FK: Emre Satılmış, Erdinç, Melik (Behlül Aydın dk. 88 ?), Alaattin, Halil İbrahim (Oğün Bayrak dk. 46), Mehmet Ozan, Mert Örnek, David Deniz Kılınç, Muharrem, Can Erdem, İrfan Akgün (Selim dk. 87)
Goller: Taha Balcı (dk. 63), İsmail Haktan (dk. 79) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı kartlar: Onur, Doğan Ateş, Taha Balcı, Samet (Hekimoğlu Trabzon FK), Halil (Sancaktepe FK)