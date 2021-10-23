TFF 2 Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Turgutluspor:2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grupta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında karşılaştığı Turgutluspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Enes Kanpara, Ramazan Ufuk Avdaş, Sabri Öğe
Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan Karabulut Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Yunus Emre Gedik, Hakan Demir (Berkay Kara dk. 62), Emre Akgün, Hakan Yavuz (Abdulkadir Beyazit dk. 85 ?), Caner Aktaş (Halil İbrahim Tuna dk. 79), Hakan Yeşil, Mehmet Sak (Tunahan dk. 79), Ethem Erboğa
Turgutluspor: Ozan Can Oruç, Mahmut Boz, Emre Keskin, Sinan Büyüksakarya, Nuri Emre Aksit, Yiğit Gök, Hamit Kulya, Burak Guncal (Alper dk.61) , Mutlu Doğan (Semih Ocaklı dk.84), Hakan Turan (Mustafa dk.75), Berat Altındiş (Sarper Çağlar dk.75)
Goller: Hakan Yavuz (dk. 9), Ethem Boğa (dk. 51) (Hekimoğlu Trabzon FK), Berat Altındiş (dk. 28 ve 47) (Turgutluspor)