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TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grupta Hekimoğlu Trabzon FK sahasında karşı karşıya geldiği Ergene Velimeşe'yi 3-1 mağlup etti.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Adem Şahan, Şeyhmus Baysal


Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan, Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Yunus Emre Gedik, Muhammed Alİ Kurt (Emre Akgün dk. 46), Hakan Yavuz (Tunahan dk. 85 ?), Caner Aktaş (Berkay Sefa Kara dk. 53), Halil İbrahim Tuna, Hakan Yeşil, Mehmet Sak (Hakan Demir dk. 68), Abdulkadir Beyazit (Ethem Erboğa dk. 46)


Ergene Velimeşespor: Ahmet, Emrah, Furkan, Savaş (Göksu Alhas dk. 68), Muhammet Mahmut Emir (Feyzullah dk. 87 ?), İbrahim Fatih Dilek, Oğuzhan, Eser, Zeki, Yakup, İsmail Düzgün (Burhan dk. 56)


Goller: Oğuzhan (dk. 5) (Ergene Velimeşespor), Halil İbrahim Tuna (dk. 46), Onur Akdeniz (dk. 55), Berkay Sefa Kara (dk. 88) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Kırmızı Kart: Bahattin Güneş (dk. 80) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı Kart: Furkan Külekçi (Ergene Velimeşe)

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