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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 mağlup etti.



Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Ogün Kamacı, Ozan Bekar


Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan, Miraç Acer, Samet Yalçın (Haşim Çoban dk.46) , Hakan Yavuz, Onur Akdeniz, Mertcan Çam (Oğuzhan Açıl dk.79), Caner Aktaş (Ali Aydemir dk.70), Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altınsoy, Abdulkadir Özdemir


Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Cansın Çiçek, Ferhat Duman (Yasin Elmas dk.76), Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol , Can Taşkıran (Çağrı Yağız Yasak dk.76), Mustafa Yılmaz, Artun Akçakın, Alperen Pak, İbrahim Hırçın, Sefa Durmuş


Goller: Mertcan Çam (dk.5) , Hakan Yavuz (dk. 72), Nurallan Kaya (dk.54 k.k)(Hekimoğlu Trabzon FK), Ali Yavuz Kol (dk.9 ve 34) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı Kartlar: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu), Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon FK)

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