TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 mağlup etti.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Ogün Kamacı, Ozan Bekar
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan, Miraç Acer, Samet Yalçın (Haşim Çoban dk.46) , Hakan Yavuz, Onur Akdeniz, Mertcan Çam (Oğuzhan Açıl dk.79), Caner Aktaş (Ali Aydemir dk.70), Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altınsoy, Abdulkadir Özdemir
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Cansın Çiçek, Ferhat Duman (Yasin Elmas dk.76), Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol , Can Taşkıran (Çağrı Yağız Yasak dk.76), Mustafa Yılmaz, Artun Akçakın, Alperen Pak, İbrahim Hırçın, Sefa Durmuş
Goller: Mertcan Çam (dk.5) , Hakan Yavuz (dk. 72), Nurallan Kaya (dk.54 k.k)(Hekimoğlu Trabzon FK), Ali Yavuz Kol (dk.9 ve 34) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu), Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon FK)