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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 - Amed Sportif: 1

Misli.

com TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Yakup Özhan, Sinan Bilen, Göktuğ Hazar Erel


Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz, Yasin Palaz, Uğur (Miraç Acer dk.75), Sezer Özmen, Bahadır Erol, Samet Yalçın (Mustafa Çakır dk. 66), Mehmet Sak (Hakan Yavuz dk. 85 ?), Bahadır Taşdelen, Berkay Sefa Kara (Batuhan Karadeniz dk. 46), Burhan Eşer, Can Erdem (Onur dk. 83 ?)


Amed Sportif: Bekir, Ümit, Erman Bulucu, Emrah Taysı, Anıl Şahin (Şerif dk. 79), Bünyamin Yürür, Muhlis İstemi (Batuhan Kurt dk. 61), Oğuzhan (Zeki dk. 72), Sinan, Yusuf Yağmur (Güray dk. 71), Halil İbrahim Sönmez


Goller: Yusuf Yağmur (dk. 42) (Amed Sportif), Sezer Özmen (dk. 52), Can Erdem (dk. 53), Burhan Eşer (dk. 78 ve 87) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı kartlar: Samet Yalçın (Hekimoğlu Trabzon FK), Sinan, Anıl Şahin (Amed Sportif)

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