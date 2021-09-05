TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 - Etimesgut Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig'de Hekimoğlu Trabzon FK, Etimesgut Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Hekimoğlu Trabzon FK 4-2 kazandı.
Stat: Yomra İlçe
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Barış Çardaklı, Anıl Küçükkaraca
Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan, Muhammed, Yasin, Emre Akgün, Yunus Emre, Tunahan, Ahmet Sun (Halil İbrahim Tuna dk. 60), Hakan Yavuz, Hakan Demir, Musa Caner Aktaş, Ethem Erboğa
Yedekler: Mustafa Hoşoğlu, Abdulkadir, Berkay Sefa Kara, Hakan Yeşil, Kerem Baykuş, Miraç Acer, Onur Akdeniz
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Etimesgut Belediyespor: Hasan , Özkan (Anıl Dikmen dk. 64) , İsmail Güner, Berk (Feyyaz dk. 63), Ahmet Karadayı, Maksut (Halil Köçer dk. 88 ?), Emre Gündoğdu, Sezer Özmen (Erdi Zengin dk. 46), Mehmet, Turan, Ömer Kandemir
Yedekler: Emre Selen, Koray, Rüstem Yiğit, Özgür Demir, Cevat
Teknik Direktör: Ümit Bozkurt
Goller: İsmail Güner (dk. 6 k.k.) , Maksut Taşkıran (dk. 70) (Etimesgut Belediyespor), Musa Caner Aktaş (dk. 39), Ethem Erboğa (dk. 63) ve (dk. 90), Muhammed (dk. 88 k.k.) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Berk, Ahmet Karadayı, Erdi (Etimesgut Belediyespor) , Muhammed (Hekimoğlu Trabzon FK)