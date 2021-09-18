TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 5 - Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, Niğde Anadolu FK karşı karşıya geldi. Müsabakayı Karadeniz ekibinin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Yomra İlçe
Hakemler: Selim Özen, Burak Gültek, Muhammed Yıldız
Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan, Onur, Musa Caner Aktaş (Berkay dk. 79), Halil İbrahim (Ahmet Sun dk. 79), Tunahan (Mehmet Sak dk. 71), Hakan Yeşil, Kerem Baykuş (Hakan Demir dk. 46), Yasin Palaz, Yunus Emre, Muhammed Ali Kurt, Mustafa Ethem (Abdulkadir Beyazit dk. 71)
Niğde Anadolu FK: Enes, Rıza, Adem (Alperen dk. 80 ?), Cumhur, Emre Oymak (Berat dk. 82 ?), Atalay (Mustafa Kaya dk. 65), Polat, Recep (Murat dk. 65), Aykut, Ferhat (Tuncay dk. 83 ?), Muhammet Beşir
Goller: Caner (dk.39 ve 60), Abdulkadir Beyazit (dk. 71), Ahmet Sun (dk. 81) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı kartlar: Aykut (Niğde Anadolu FK), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon FK)