İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 5 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2.

Lig'İN 11. haftasında Hekimoğlu Trabzon, sahasında Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup etti.



Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Onur Bingöl, Vural Gül, Cengizhan Öztürk


Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir, Miraç, Talha Yazgan, Bahadır, Oğuzhan (Ali Aydemir dk. 68), Samet, Dede Çelik, Hakan Yavuz (Murat Cem Akpınar dk. 60), Mertcan Çam, Caner (Muhammet Haşim dk. 68), Taha Balcı


Teknik Direktör: Alper Avcı


Şanlıurfaspor: Yasin, Ali Eren, Onur Demir, Seyfettin, Mehmet Fatih, Muhammed Küçük, İbrahim, Eyyüp, Yusuf (Mehmet İğnak dk. 67), Mehmet Sinan Badur (İsmail dk. 66), Serhat Gök


Teknik Direktör: Mutlu Yılmaz


Goller: Taha Balcı (dk. 36 pen. ve 63), Hakan Yavuz (dk. 40) Samet (dk. 54), Bahadır (dk. 69) (Hekimoğlu Trabzon)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.