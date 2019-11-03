TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 5 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2.
Lig'İN 11. haftasında Hekimoğlu Trabzon, sahasında Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Onur Bingöl, Vural Gül, Cengizhan Öztürk
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir, Miraç, Talha Yazgan, Bahadır, Oğuzhan (Ali Aydemir dk. 68), Samet, Dede Çelik, Hakan Yavuz (Murat Cem Akpınar dk. 60), Mertcan Çam, Caner (Muhammet Haşim dk. 68), Taha Balcı
Teknik Direktör: Alper Avcı
Şanlıurfaspor: Yasin, Ali Eren, Onur Demir, Seyfettin, Mehmet Fatih, Muhammed Küçük, İbrahim, Eyyüp, Yusuf (Mehmet İğnak dk. 67), Mehmet Sinan Badur (İsmail dk. 66), Serhat Gök
Teknik Direktör: Mutlu Yılmaz
Goller: Taha Balcı (dk. 36 pen. ve 63), Hakan Yavuz (dk. 40) Samet (dk. 54), Bahadır (dk. 69) (Hekimoğlu Trabzon)