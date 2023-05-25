TFF 2. Lig Play-Off 1. Tur: 1461 Trabzon: 1 - Vanspor: 1

Lig Play-off karşılaşmasında normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta 1461 Trabzon FK, Vanspor'u penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Ortahisar Yavuz Selim

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

1461 Trabzon: Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Tunahan Ergül (Tayfun Çulha dk. 90+16 ?), Özkan Yıldırım (Önder Selimoğlu dk. 90+16 ?), Enes Karakuş (Muammer Denizhan Taşkan dk. 83 ?), Nafican Yardımcı, Kerem Baykuş (Atalay Yıldırım dk. 65), Ahmet Abdullah Çakmak (Batuhan Kör dk. 56), Arif Morkaya, Abdulkadir Korkut, Bahadır Erol

Vanspor: Haydar Yılmaz, Furkan Sakı, Erkul Küçük, Miraç Acer, Utku Şen(Tayyip Kanarya dk. 83 ?), Emrah Tacir (Muhammed Ali Doğan dk. 90+16 ?), Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 71), Emre Oymak (Onurcan Güler dk 83 ?), Sedat Komi, Barış Sağır

Goller: Ahmet Abdullah Çakmak (1461 Trabzon), Barış Sağır (Vanspor)

Kırmızı kart: Onur Akdeniz (dk. 113) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Özkan Yıldırım, Enes Karakuş, Tayfun Çulha (1461 Trabzon), Utku Şen, Sedat Komi (Vanspor)