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TFF 2. Lig Play-off: 1461 Trabzon: 1 - İskenderunspor: 3

TFF 2.

Lig Play-off 2. Tur ilk maçında 1461 Trabzon, sahasında İskenderunspor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Yalçın Taşkınfurat


1461 Trabzon: Özkan Karabulut , Buğrahan, Nafican (Önder dk. 83 ?), Abdulkadir, Tunahan Ergül (Atalay Yıldırım dk. 56), Özkan Yıldırım , Kerem Baykuş (Tayfun dk. 76), Ahmet Abdullah Çakmak, Arif Morkaya, Batuhan Kör (Muammer Denizhan Taşkan dk. 76), Enes Karakuş


Teknik Direktör: Ulaş Ulusan


İskenderunspor: Berk Balaban, Hüseyin Öztürk, Kemal Tokak, Onur Ural, Okan Dernek (Kaan dk. 61), İsmail Güven, Enes Soy (Ahmet Devre dk. 83), Hasan Hüseyin Acar, Ali Keten (Süheyl dk. 77), Süleyman Güneş (Nadir Çiftçi dk. 78), Artun Akçakın (Kadir Arı dk. 77)


Teknik Direktör: Levent Şahin


Goller: Süleyman Güneş (dk. 18), Buğrahan Karslı (dk. 65 k.k.) Kemal Tokak (dk. 74) (İskenderunspor), Enes Karakuş (dk. 49) (1461 Trabzon)


Sarı kartlar: Kemal Tokak, İsmail Güven, Ali Keten, Nadir Çiftçi (İskenderunspor), Nafican (1461 Trabzon)

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