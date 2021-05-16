İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig Play Off Çeyrek Final: Hekimoğlu Trabzon FK: 3- 24 Erzincanspor: 0

TFF 2.

Lig Play-off Çeyrek Final Beyaz Grup ikinci maçında Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Burak Şeker, Erkan Akbulut, Abdullah Uğur Sarı


Hekimoğlu Trabzon FK: Abdülaziz, Uğur Arslan Kuru, Ali Aytemur, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Samet Yalçın, Caner Aktaş (Oğuz Kocabal dk. 61), Burhan Eşer (Eray Ataseven dk. 46), Halil İbrahim Tuna (Miraç Acer dk. 77x), Özkan Yıldırım (Mehmet Sak dk. 87 ?), Batuhan Karadeniz (Mücahit Can Akçay dk. 86 ?)


24 Erzincanspor: Murat, Abdullah Balıkuv, Yunus Emre Çakır, Ahmet Kaan Ergün, (Hakan Demir dk. 46) Batuhan Salman, Samed Karakoç, Uğurcan Bekçi (Batuhan Yılmaz dk. 90+2 ?), Sabrican Vural (Ozan dk. 66), Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Sefa Akgün


Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 14), Ali Aytemur (dk. 37), Caner Aktaş (dk. 58 ) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Kırmızı Kart: Eray Ataseven (dk. 90+3) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı Kartlar: Özkan Yıldırım, Samet Yalçın, Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu Trabzon FK), Batuhan Salman, Sefa Akgün (24Erzincanspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.