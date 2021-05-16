TFF 2. Lig Play Off Çeyrek Final: Hekimoğlu Trabzon FK: 3- 24 Erzincanspor: 0

TFF 2.
Lig Play-off Çeyrek Final Beyaz Grup ikinci maçında Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Burak Şeker, Erkan Akbulut, Abdullah Uğur Sarı
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdülaziz, Uğur Arslan Kuru, Ali Aytemur, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Samet Yalçın, Caner Aktaş (Oğuz Kocabal dk. 61), Burhan Eşer (Eray Ataseven dk. 46), Halil İbrahim Tuna (Miraç Acer dk. 77x), Özkan Yıldırım (Mehmet Sak dk. 87 ?), Batuhan Karadeniz (Mücahit Can Akçay dk. 86 ?)
24 Erzincanspor: Murat, Abdullah Balıkuv, Yunus Emre Çakır, Ahmet Kaan Ergün, (Hakan Demir dk. 46) Batuhan Salman, Samed Karakoç, Uğurcan Bekçi (Batuhan Yılmaz dk. 90+2 ?), Sabrican Vural (Ozan dk. 66), Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Sefa Akgün
Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 14), Ali Aytemur (dk. 37), Caner Aktaş (dk. 58 ) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Kırmızı Kart: Eray Ataseven (dk. 90+3) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Özkan Yıldırım, Samet Yalçın, Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu Trabzon FK), Batuhan Salman, Sefa Akgün (24Erzincanspor)