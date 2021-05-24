TFF 2. Lig Play Off Yarı Final: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Kocaelispor: 2

Lig Play-off Yarı Final Beyaz Grupta 0-0'ın rövanşında sahasında Kocaelispor'u konuk eden Hekimoğlu Trabzon FK rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Kocaelispor final oynamaya hak kazandı.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdem Bayık, Deniz Caner Özaral

Hekimoğlu Trabzon: Abdüllaziz Demircan, Uğur Kuru, Samet Yalçın, Musa Aktaş, (Mehmet Sak dk. 78), Halil Tuna (Miraç Acer dk. 86 ?) , Ali Aytemur, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Özkan Yıldırım, (Mücahit Can Akçay dk. 46), Oğuz Kocabal, (Eray Ataseven dk. 46), Batuhan Karadeniz (Serkan Odabaşoğlu dk. 79)

Yedekler: Emre Satılmış, Onur Akdeniz, Burhan Eşer, Taha Tunç, Salih Kavrazlı

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam, Batuhan Er (Tahir Babaoğlu dk. 61) Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Benhur Keser, İrfan Başaran (Yılmaz Özeren dk. 68),Mesut Özdemir, Burak Süleyman (Dilaver Güçlü dk. 74)

Yedekler: İsmet Yumakoğlulları, Kemal Can, Bahri Can, Taha Batuhan, Yiğit Ali Bayrak, Mervan Yiğit, İsa Nalbant, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: İrfan Başaran (dk. 18), Tahir Babaoğlu (dk. 90 pen.) (Kocaelispor), Batuhan Karadeniz (dk. 60 pen. ve 77) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Batuhan Karadeniz, Samet Yalçın, Bayram Toysal (Hekimoğlu Trabzon FK), Bayram Olgun, Batuhan Er (Kocaelispor)