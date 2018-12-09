TFF 3. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 1 - Nevşehirşehir Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup maçında Hekimoğlu Trabzon, evinde karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Ahmet Suat Özyazıcı
Hakemler: Yiğit Peşin, Tolga Dede, Mikail Can
Hekimoğlu Trabzon: Mustafa, Miraç, Selim, Tayfun (Furkan dk. 82 ?), Emre, Cafercan (Sami Emirhan dk. 86 ?), Emrullah Kokoç, Hakan Aydın, Taha, Mertcan Çam, Halil İbrahim
Yedekler: Furkan Taş, Samet, Taşkın, Dede Çelik, Hacı Şükrü
Teknik Direktör: Sadi Tekelioğlu
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, Muhammed, Hayrettin, Naci, Can, Metehan (Emin dk. 72), Tita (Raif dk. 46), Doğancan, Ömer, Tunç Murat, Uğur (Ahmet dk. 86 ?)
Yedekler: Onur Bilgin, Kerem, Bilal, Hakan Doğan
Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki
Goller: Halil İbrahim (dk. 16) (Hekimoğlu Trabzon), Tunç Murat (dk. 37 pen.), Uğur (dk. 84) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kartlar: Tunç Murat (dk. 77) (Nevşehir Belediyespor), Mertcan Çam (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı kartlar: Tayfun (Hekimoğlu Trabzon), Tunç Murat, Can, Muhammed, Onur Behiç, Uğur (Nevşehir Belediyespor)