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TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi toprağa verildi

TFF Başkanvekili İbrahim Usta’nın annesi Emine Usta, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde vefat eden 82 yaşındaki Emine Usta, ikindi namazına müteakip Arsin ilçesi Büyük Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Usta'nın cenazesine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in yanı spor ve siyasetten bir çok isim katıldı.

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