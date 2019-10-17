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TGAP kültürü Trabzon'da anlatıldı

Sağlık Bakanlığı, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin tümünü kapsayan tedbirler Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Program(TGAP) kültürü ile Trabzon’da bölge illere anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin tümünü kapsayan tedbirler Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Program(TGAP) kültürü ile Trabzon'da bölge illere anlatıldı.


Bakanlık Tasarruf Takip Ofisi 6. bilgilendirme toplantısını Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinesinde; Rize, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars illerinin katılımı ile KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenledi. Bakanlık'ta kurulan tasarruf ofisinin kamu bütçesindeki harcamaları finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz ederek israfın önlenmesi konusunda çalışmalar yürüteceği açıklandı.



Önceliğimiz sağlık hizmeti


Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, yaptığı konuşmada sağlık alanında kaynakların verimli kullanılmasını belirterek “Sağlık hizmetine ihtiyacı olan her vatandaşımıza, hizmeti ulaştırmanın birinci önceliğimiz ve sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket etmek zorundayız. Yapmış olduğumuz bu toplantı bir farkındalık toplantısı. İl yöneticilerimizle ve hastane idarecilerimiz ile bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu kültürü sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Sağlık tesislerimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Düzeltilmesi gereken alanlara dokunmak zorundayız” şeklinde konuştu.



Ders eklenmeli


Toplantının teşvik çalıştayı olduğunu aktaran Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise ”Tasarruf bizim toplumumuzda çok önemsenmemiş bir konu. Son yıllarda Bakanlığımız öncü bir kuruluş olarak tasarrufa yönelik çok teşvik edici çalışmalar yaptı. Tıbbi cihaz kullanımı, hastane işletmesi vb. tasarruf konularında üniversitelerde tasarrufun ders eklenmesini okutulmasını öneriyorum” dedi.


Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel toplantıya; Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Rize, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars İl Sağlık Müdürleri ve hizmet başkanları ile bu illere bağlı hastanelerin yöneticileri katıldı.

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