TGC'den ‘Kuruluştan Kurtuluşa-Söğüt'ten Çanakkale'ye' Projesi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ‘Kuruluştan Kurtuluşa-Söğüt'ten Çanakkale'ye' adlı proje ile anlamlı bir çalışmaya imza atıyor.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin, İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde 28 Eylül-5 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirecek olduğu, “Kuruluştan Kurtuluşa-Söğüt'ten Çanakkale'ye”adlı proje için tanıtım toplantısı düzenledi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu proje tanıtım toplantısında Cemiyet Başkanı Ersen Küçük, proje ile ilgili bilgiler vererek “Osmanlı Devleti'nin bizlere bırakmış olduğu tarihi, kültürel, sanatsal, politik ve sosyal izleri Trabzon Gazeteciler Cemiyeti olarak basın heyetimizce Söğüt, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Ankara ziyareti ile yerinde inceleyeceğiz. Osmanlı izlerini asırlar boyu süre gelen bağlarını canlı tutulmasını ve güçlenmesi amacıyla 45 basın mensubumuzun iştirakiyle 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında bahsi geçen illerde temaslarda bulunacağız. Osmanlı izlerini yerinde araştıracak ve gözlemleyeceğiz. Bu proje ile bir gönül bağı, kültür köprüsü kuracağız" dedi.

Küçük, projeye desteklerinden ötürü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibine de teşekkür etti.