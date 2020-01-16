TİM ihracat seferberliği eğitimi Trabzon'da yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ihracatçı sayısını ve ihracatı arttırmak için düzenlenen İhracat Seferberliği Eğitim Programının ilki Trabzon'da yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 180 milyar doları aşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kıran Türkiye'nin dış ticaretten daha fazla kazanım sağlaması için çalışmalar ve çabalar sürdürülüyor. Bu kapsamda düzenlenen İhracat Seferberliği Eğitim Programının ilki Trabzon'da gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Çok Amaçlı Salonu'nda KOBİ'lere yönelik olarak düzenlenen programın açılışında konuşan Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, gelişen iletişim imkanlarının dünyayı adeta bir köy haline getirdiğini ifade ederek, “Artık her KOBİ ürettiği ve pazarlamasını yaptığı ürününü tüm dünya pazarlarındaki tüketici kitlesini de dikkate alarak imal ediyor. Kapasite ve satış hacmini, ihracatını daha çok artırmak, daha çok gelir elde etmek için tüm dünya pazarlarına açılmak için çabalıyor. Bizde bunun için onlara destek oluyor, çaba sarf ediyoruz” dedi.

Gürdoğan, KOBİ'lerin ihracata başlama ve satım aşamalarında sunulan destekler konusunda sürekli bilgi alma ihtiyaçları bulunduğuna dikkat çekerek, seminerlerin bu noktada çok büyük yararı bulunduğunu bildirdi.

TİM uzmanı Kübra Ulutaş da, TİM çalışmaları hakkında bilgi vererek, hedeflerinin dış ticaret fazlası veren bir Türkiye olduğunu söyledi.

Seminere katılan KOBİ mensuplarına, ihracatçı olabilme, KOSGEB ve ihracat destek programları, finansmanı ve krediler ile Kredi Garanti Fonu hakkında bilgiler aktarıldı.