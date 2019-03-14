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Tıp Bayramı nedeniyle Özel İmperial Hastanesi'nde kutlama yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Özel İmperial Hastanesi’nde bir kutlama yapıldı.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Özel İmperial Hastanesi'nde bir kutlama yapıldı.


Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, İşletme müdürü Hakan Sağlam ve beraberindekiler polikliniklerde doktorları ziyaret ederek hediye takdim ettiler. Hekimler birlikte Tıp Bayramını pasta keserek kutlayan Başhekim Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, “Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım” diye konuştu.

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