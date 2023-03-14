Tıp Bayramı'nda Sağlıkçılar Parkı hizmete açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde hayata geçirilen Sağlıkçılar Parkı'nın açılışı bugün törenle gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi, Covid-19 pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatırasını yaşatmak için 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sağlıkçılar Parkı'nı hizmete soktu.

Programın açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, pandemide fedakârca çalışmaları sırasında yaşamını yitiren sağlıkçıların adının yaşatılması için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çekerek “Anlamlı bir günde açılışını gerçekleştirdiğimiz Sağlıklar Parkı'nı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke olarak bir kez daha büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İki yıl evvel bütün yeryüzünü kasıp kavuran bir pandemiyle karşılaştık. Bu dönemde elini taşın altına koyma iradesini taşıyan ve bir canı daha hayata tutundurmak için kendi hayatını riske atan sağlıkçılarımızın gayretini emeğini, gördük. Hepsine müteşekkiriz. Biz de sonraki süreçte meclis toplantımızda bundan sonra yapacağımız en büyük parkımızın ismini yaşamını kaybeden sağlıkçılarımıza atfen Sağlıkçılar Parkı olarak koymayı uygun gördük. 14 Mart Tıp Bayramı'nda bu güzel eserimizi tamamladık ve hizmete aldık. Bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta ise “Mekânın sağlıkla anılmış olması bizi çok mutlu etti. Sağlık aslında parklarla, mahallelerle, evlerle başlayan bir olay. Bunu Ahmet Başkanım bizim için taçlandırmış oldu. Farklı bir bakış açısı bize getirdi. Sağlıkla anılacak mekânların sadece hastaneler olmadığını gönüllere yerleştirmiş oldu. Bu vesileyle katılan herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Ahmet Başkanımıza da bu ince düşüncesinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluğlu ise “Burası için çok önemli bir ihtiyaçtı. Bu güzel yaşam alanını Erdoğdu Mahallemizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Bu parkın hayata geçmesinde emek sarf eden başta Ahmet Başkanımız olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum. Burası hakikaten çok önemli bir ihtiyacı giderecek. Bu açılışlar devam edecek. Sözünü verdiğimiz her bir projeyi otogardan başlayarak bu yıl içerisinde hizmete sunacağız. Bu parkın ismi de çok önemli. Sağlık teşkilatımızın pandemide nasıl özveriyle çalıştığını hepimiz gördük. Şimdi deprem bölgesinde aynı şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu manada tüm sağlık teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Parkımız hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Toplamda 9.450,00 metrekare alandan oluşan Sağlıkçılar Parkı'nın, 3.240 metrekaresi sert zeminden oluşuyor. 600 metrekare çocuk oyun alanının da bulunduğu parkta, 28 adet oturma bankı ve bir kafe bulunuyor. Park; 110 m kapalı kafe alanıyla, 310 m açık kafe alanına sahip. Ayrıca parkta 10 adet çatısı cam kaplı pergola ve vatandaşların spor yapabileceği birçok spor aleti de yer alıyor.

Programın sonunda 3 Nolu Erdoğdu Mahalle Muhtarı Ali Öztürk Başkan Genç'e plaket takdim etti. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da parkı hayata geçirilmesinden dolayı Genç'e çiçek, Başkan Genç ise, Trabzon Tabip Odası Başkanı'na Tıp Bayramı vesilesiyle plaket takdim etti.