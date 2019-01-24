TOBB ve Vodafone Trabzon'da KOBİ'lerle buluştu

KOBİ'lerin dijitalleşmeyle kuralları yeniden yazılan dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlayabilmek amacıyla; Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve TOBB'un himayesiyle düzenlenen ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki ilk etkinliği, Trabzon'da gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki ilk etkinliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ev sahipliğinde, Vodafone ana sponsorluğunda Trabzon'da düzenlendi. 65'incisi gerçekleştirilen buluşmaların teması ‘KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat' olurken, EticaretSEM ve Eticaret Merkezi tarafından düzenlenen buluşmada, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşme ile birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurması gerektiği konusu ele alındı. Bu kapsamda buluşmada, işletmelerin dijital skorlarını yükseltebilmelerinin yolları, e-ihracat süreçleri, dijital pazarlama teknikleri ve verimlilik artırma konuları masaya yatırıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir'in açılış konuşmalarıyla başlayan 65. Türkiye Teknoloji Buluşmaları, Moderatör Metin Uca'nın sunuculuğunda paneller ve konuşmalarla devam etti.

Konuşmasına, artık dijital bir çağda yaşandığını vurgulayarak başlayan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu, bu çağa ayak uydurmak gerektiğini belirterek, Türkiye'nin geleceği adına çok önemli olan dışa açılım için, dijitalleşmenin şart olduğunu söyledi. Hacısalihoğlu, "İçimize kapanarak ticaret yapamayız. Bunu yaptığımız taktirde, piyasa eninde sonunda daralacaktır. Dışa açılmak zorundayız. Bu konuda genç girişimcilere ve KOBİ'lere büyük görev düşüyor" dedi.

Yusuf Aysal: "Karadeniz Bölgesi'nin Dijital Skoru 69"

Ekonominin can damarları olan KOBİ'lerin dijitalleşen dünyaya hızla ayak uydurmasının, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarında yanlarında olmak için, Vodafone olarak TOBB işbirliği ile ‘KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi' projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında Anadolu'da KOBİ'lerin ve illerin Dijital Skor'larını hesaplıyor, dijitalleşme seviyelerini tespit ediyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimizin dijitalleşme yolculuklarında yanlarında oluyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları'nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde tüm Türkiye'yi 2019 sonuna kadar il il gezerek KOBİ'lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlayacak, ülkemizin il il ve sektör sektör dijital karnesini çıkaracağız. Mesela Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, bölgenin Dijital Skoru'nu 69 olarak ölçmüş durumdayız. Dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri konusunda yol gösterici olan bir de anlık rapor iletiyoruz. Proje ile işletmelerin, dijitalleşme ile neler kazanabileceklerini yakından gördükçe, bu alandaki adımlarını hızlandıracağını, bunun da Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağını düşünüyoruz. Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla çözümler geliştirmeye, her ölçekten işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz".

Başarılı KOBİ'ler hikâyelerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin ilk panelinde, Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal'ın moderatörlüğünde, 'KOBİ'lerde Dijital Dönüşüm ve Başarı KOBİ Örnekleri' başlığı altında Faydata Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Kenan Altun, Karimex Gıda Genel Müdürü Emrah Albayrak, Lider Gıda Mali ve Satın Alma Müdürü Mehmet Tosun gelişen dijital sektörlerde geçen yolculukları hakkında paylaşımlarda bulundu. Teknoloji Buluşmaları'nın 'Fintechler KOBİ'lerde Dijital Dönüşümün Neresinde' başlıklı ikinci panelinde Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya moderatörlüğünde, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, teknolojinin paralelinde gelişen e-ticaret süreçlerini ele aldı.

Panelin ardından İDEASOFT CEO'su Seyhun Özkara, Sahibinden.com Kurumsal Pazarlama Direktörü Ongun Özdemir, Hepsiburada İş Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan ve NTV Ekonomi Programı Sunucusu Sami Altınkaya birer konuşma yaparak e-ticaret trendlerini izleyicilere aktardı. Buluşmada Vodafone tarafından anlık ve etkileşimli olarak Trabzonlu KOBİ'lerin dijital skor ölçümleri yapıldı.

Buluşmanın 'E-Ticaret Pazarı' konulu üçüncü panelinde ise NTV Ekonomi Programı Sunucusu Sami Altınkaya moderatörlüğünde Eticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Babakol ve 3Gen Teknoloji CEO'su Engin Özgen, hızla değişen e-ticaret dengelerini ve sanal pazar yerlerini masaya yatırdı.

Teknoloji Buluşmaları'nın son sunumları ise Barikat Hizmet Satış birim Yöneticisi Bahadır Sarıkoz, Entegra Pazarlama ve Satış Yöneticisi Birkan Tüzer ve Tek Kılavuz Dijital Performans Direktörü Caner Gür tarafından yapıldı. Etkinlik, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Buluşmaları'nın Kurucusu Merter Özdemir'in konuşması ile sona erdi.