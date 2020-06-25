Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Çaykara ilçesinde trafik kazası geçiren bir vatandaşın çağrısını yanıtlayarak merkeze gelen ilk çağrıyı alan Vali İsmail Ustaoğlu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği vatandaşın çağrısını jandarmaya yönlendirdi.

Daha sonra birimde incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Devletimizin en önemli politikalarından birisi; acil çağrıların, tek numara ve tek merkezden sevk ve koordinasyonunu sağlamaktır. 81 ilimizde başlatılan 112 acil çağrı merkezi projelerinden biri de bu vesileyle Trabzon'a kazandırıldı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2017 yılında inşaat süreci başlatılan çağrı merkezimiz, bugün tüm donanımıyla hazır hale getirilerek ve ilk çağrımıza cevap verilerek açılmış oldu. 4 katlı binada hizmet verecek merkezimiz, personelin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak, vatandaşlarımıza dört dörtlük hizmet verecek konumdadır” dedi.

Vatandaşın devlete ulaşma anlamında ilk başvuru merci olan acil çağrı merkezinde görevli personele de seslenen Vali Ustaoğlu, personelden konunun önemi ve sorumluluğu doğrultusunda, seri, sabırlı ve duyarlı şekilde görev yapmalarını istedi.

Sağlık, emniyet, itfaiye, orman, AFAD ve sahil güvenlik kurumlarının bir arada hizmet vereceği 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaklaşık 300 personel görev alırken, çağrı merkezi aynı anda 150 vatandaşın çağrısına cevap verebilecek.