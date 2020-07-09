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Trabzon Arsin OSB Özel İmperial Hastanesi ile Protokol İmzaladı

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Özel İmperial Hastanesi arasında sağlık anlaşması protokolü imzaladı.


Protokol törenine, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Yavuz, Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik, Özel İmperial Hastanesi İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Kurumsal Pazarlama Müdürü Fatih Bayraktar ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı katıldı.


Protokol çerçevesinde, Trabzon Arsin OSB içerisinde yer alan firmaların çalışanlarına ve bu çalışanların birinci derece yakınlarına (eş, anne, baba ve çocuk) Özel İmperial Hastanesinde ayaktan ve yatarak tedavilerde indirim yapılacak.


Protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, sağlık hizmetlerine verdikleri önemi ifade ederek daha önce de benzer anlaşmalar yaptıklarını ifade etti. Çelebi, “Bu tür anlaşmalarla Trabzon Arsin OSB' de çalışan herkesin kaliteli bir sağlık hizmetine daha kolay erişebilmesini hedefliyoruz. Protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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