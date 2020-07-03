Trabzon Arsin OSB'de, Enerji nakil ihalesi

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden veya www.tosbol.org.tr internet adresinden temin edilebilir.

İhale, 28.07.2020 tarihinde, saat 14.00'da ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.