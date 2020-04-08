Trabzon Arsin OSB'den bölge sanayicisine destek

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, destekten herhangi bir ön koşul ya da şart aranmaksızın tüm sanayicilerin yararlanabileceğine vurgu yaparak, “Önümüzdeki süreçte OSB mali imkanları nispetinde gerek firmalarımızın ve gerek çalışanlarımızın bu süreci en az hasarla atlatması için elimizden geldiğince sanayicimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.