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Trabzon Arsin OSB'den bölge sanayicisine destek

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren bölge sanayicisine destek olmak için, üyelerinden Nisan ayı için su, atık su ve yönetim aidatı bedeli alınmamasına, ayrıca OSB bünyesindeki kiracılardan da bir ay kira bedeli alınmamasına karar verdi.


Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, destekten herhangi bir ön koşul ya da şart aranmaksızın tüm sanayicilerin yararlanabileceğine vurgu yaparak, “Önümüzdeki süreçte OSB mali imkanları nispetinde gerek firmalarımızın ve gerek çalışanlarımızın bu süreci en az hasarla atlatması için elimizden geldiğince sanayicimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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