Trabzon Balıkhali'nin en ucuz balıkları İzmirli İzmarit ve Kupes

Denizlerde balık avı yasağına sayılı günler kala Trabzon'da balık tezgâhlarındaki çeşitlilik dikkat çekiyor. Trabzon Balık Hali'nde en ucuz balık kilosu 25 TL'den satılan İzmir'den getirilen İzmarit ve Kupes olurken, en pahalı balık ise kilosu 750 TL'ye satılan Kalkan oldu. Kalkan balığının yanı sıra kötek balığı da en pahalı balıklar arasında yerini alırken, kilosu 250-400 TL arasında değişiyor.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, genelde tezgâhlarda en ucuz balığın İzmarit olduğunu ancak ucuz olmasına rağmen vatandaş tarafından pek tercih edilmediğini belirterek “Son 20 günden beri İzmir'den gelen Kupes ve İzmarit tezgahları şenlendirdi. Kilosu 25-30 TL'ye satılan balıklar balık halinin en ucuz balıkları olarak dikkat çekiyor. Fiyatlar ne ucuz ne de pahalı, orta seviyede. Satışlarımız tahminlerin çok altında kaldı. On gün sonra sezon kapanıyor, ondan sonra küçük kayıkların getirdiği istavrit, mezgide bakacağız. İzmarit ve kupes İzmir'den geliyor, vatandaş bu balığı pek tercih etmiyor” dedi.

Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu da en pahalı balığın kilosu 750 TL'ye satılan Kalkan olduğunu ifade ederek “Tezgahımızda kalkan, sarıkanat, çinekop, levrek, kötek, somon, barbun var. Fiyatlarımız, levrek 125-150 TL, somon 120-150, kötek 300-400, kalkan 700-750 TL. Dolayısıyla en pahalı balık kalkan. Bu balığı yiyen insan tadını bilir. Kaliteli bir balıktır” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, balık fiyatların Ramazan öncesine göre aynı olduğunu ifade ederek “Tezgâhımızda Somon, mezgit, istavrit, barbun, çupra, levrek, kötek var. Fiyatlarımız, somon 60-100 TL, mezgit 100-80 TL, barbun 120 TL, çupra ve levrek 100-130 TL, kötek 250 TL. Ramazan öncesine göre fiyatlar aynı seviyede” şeklinde konuştu.