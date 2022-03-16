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Trabzon-Bayburt karayoluna çığ düştü

Trabzon-Bayburt karayolunun Araklı ilçesi Tilkibeli mevkiine çığ düştü.


Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinden itibaren 3 gündür kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Çatak'tan yaklaşık 10 km yukarıda bulunan Tilkibeli mevkiinde bugün sabah saatlerinde çığ yaşandı. Çığ nedeniyle yolu kullanarak yakındaki HES santraline gitmeye çalışan santral çalışanları araçları ile yolda kalırken, santrale yürüyerek gitmek zorunda kaldılar. O anları ise cep telefonları ile görüntülediler.


Santral çalışanları bölgede çığ tehlikesinin devam ettiği için yolun kesinlikle kullanılmamasını istediler.

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