Trabzon bu projelerle daha yaşanabilir bir kent olacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanılabilir bir Trabzon için proje çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon'da yapımı devam eden ve yapılması düşünülen projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi'nin Trabzonlu vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi'nde normalde 8 Ocak'ta ihaleye çıkacaktık. Teknik bir zorluk nedeniyle ihale tarihi 25 Ocak 2021 olarak revize edildi. Dolayısıyla bu ayın 25'inde ihalesi yapılacak. Orada var olan kiracılar da yavaş yavaş boşaltma işlemlerine başlamış durumdalar” ifadelerini kullandı.

Ortahisar Millet Bahçesi'nde çalışmaların güzel şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Zaman zaman ben de çalışmaları yerinde inceliyorum. Oradaki Orman İşletme lojmanlarını yıktık. Deniz tarafındaki binaların acele kamulaştırma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Hem 1. etap inşaatı devam ediyor. Hem de 2. etap projesi hazırlanıyor. Biz de orada sentetik buz pateni pisti yapıyoruz. Temel imalatı, çelik ve membran imalatları tamamlandı. Kaykay parkı proje ölçülendirme çalışmaları tamamlandı ve imalatına başlıyoruz. Kaykay parkı ve buz pateni pisti için fiziki gerçekleşme yüzde 45 seviyesine geldi. Millet Bahçesi çalışmaları sona erdiğinde, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı buz pateni pisti ve kaykay parkı da tamamlanmış olacak” dedi.

Meydan 3. etap katlı otopark yapım işinin başladığını ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Projemizi yap-işlet-devret modeliyle ihale ettik. Orada şu anda kazı çalışması yapılıyor. Projede, Meydan'ın hassasiyet taşıyan özelliği nedeniyle aşağı doğru çok katlı bir otopark oluyor. 403 araçlık otopark ile bir teras ve kafe olacak. İnşallah vatandaşlarımız seyir terası ile birlikte liman bölgesini izleyebilecekler. Aynı zamanda Meydan'daki yayalaştırılmış alan da genişlemiş olacak. 1 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. Proje tamamlandığında hem trafik hem de görünüm olarak Meydan bölgesine güzellik katacak” şeklinde konuştu.

Trabzon'da Çocuk Trafik Eğitim Pisti Projesi'ni hayata geçireceklerini de vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Projenin ihalesi 21 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Çok güzel bir eğitim pisti olacak. Akyazı Stadyumu'nun olduğu bölgede Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait bir alanda inşa edeceğiz. Okullarımızdan çocuklarımızı sürekli olarak buraya getirmek suretiyle, trafik kurallarını öğrenmeleri anlamında önemli bir katkı yapacağını düşünüyoruz. Çocuk trafik eğitim pisti denilince küçük bir proje zannedilmesin, yatırımı ciddi bir meblağ tutuyor. Ve inşallah çok önemli bir işlev görecek” diye konuştu.

"Bilim merkezi ihalesi mart ayında yapılacak"

Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi için imzaların atıldığını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile protokolümüzü yaptık. Projemiz zaten vardı. Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi 12 milyon liraya mal olacak. 10 milyon lirası Sanayi Bakanlığımız tarafından, 2 milyon lirası ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılandı. Moloz Camii'nin olduğu alanda yeri belli. Mart ayı içerisinde ihalesini yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uzungöl'ün etrafını açacağız”

Turizm çalışmalarına çok önem verdiklerini ve bu doğrultuda yoğun çalışmalar yürüttüklerini de belirten Başkan Zorluoğlu, “Uzungöl'ün Çevre Rehabilitasyon Projesi'nin 1. etabı tamamlandı. 2. etapla ilgili proje çalışması bitmek üzere. Arzumuz Uzungöl'ün etrafının bütünüyle açılması ve daha yeşil bir hale getirilmesi. Sümela Manastırı teleferik projesinde de sonra geldik. Belediyemiz bir yatırımcı ile temas halinde. İhalesini önümüzdeki günlerde yapmak istiyoruz. Barma Yaylası'nda yaptığımız çalışmada da belli bir noktaya geldik. Orası da inşallah önümüzdeki yıl süratle tamamlanacak ve bir doğa müzesi gibi eğitim alanı da oluşturulacak” dedi.

Büyükşehir'in yaptığı ilk plaj olacak

Trabzon'da ilk kez Büyükşehir Belediyesi tarafından plaj yapıldığını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Yalıncak Plajı, bizim çok ehemmiyet verdiğimiz işlerden bir tanesi. Yer teslimi yapıldı, kazı çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz plajı yaz sezonuna yetiştirmek. Trabzon'un Büyükşehir Belediyesi tarafından bu şekilde yapılmış ilk plajı olma özelliği taşıyacak. Çok önemli bir işlev göreceğine inanıyoruz. İnşallah tamamlandığında vatandaşımıza güzel bir hizmet olacak” şeklinde konuştu.

“Ulaşım Master Planı ihale süreci tamamlandı”

Şehrin trafik ve ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan Ulaşım Master Planı ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Ulaşım Master Planımızı yaptık. Trabzon'da uzun yıllardır hep konuşulan ama bizim adım attığımız işlerden bir tanesidir. İhale süreci tamamlandı. Sözleşmesi de şimdi yapılacak. İhaleyi kazanan yüklenici firma ile görüştüm ve kendilerine bu süreçteki beklentilerimizi anlattım. Yakın bir çalışma ve iş birliği anlayışı çerçevesinde şehrimizin ulaşım ile ilgili sorunlarına gerçek anlamda çözüm üretecek bir plan olarak hazırlanacak” diye konuştu.

“Su temini projesine önem veriyoruz”

Trabzon'un altyapı sorununu çözecek olan Trabzon Su Temini Projesi'ne önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “TİSKİ Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda devam eden Trabzon Su Temini Projesi çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Bizim için çok büyük önem ifade ediyor. Trabzon'un en son yaklaşık 40 yıl önce altyapısı ile ilgili ciddi bir değişim yaşanmıştı. Böyle büyük altyapı projelerinin de bu sürelerde yapılması da normaldir. Bu da bize nasip oldu. Önce Beşirli ve Kalkınma mahallelerinde başladık, şimdi de pandemiden dolayı kısıtlamaları fırsat bilerek Meydan bölgesine geldik. Çalışmalarımız Beşirli'de 4 ekip, Kalkınma'da 5 ekip ve Meydan bölgesinde 3 ekip olmak üzere toplam 12 ekiple devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Geçici kaplama tamamıyla yenilenecek”

Çalışmalarla yakından ilgilendiğini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Beşirli ve Kalkınma mahallerinde yapılan çalışmaları inceledim. Arkadaşlarımızın çok titiz çalıştıklarını gördüm, memnun oldum. Yaptığımız çalışmaların üzerini geçici asfalt ve betonla kapatıyoruz. Bazı arkadaşlar yamalı oluyor diyor. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, bizim yaptığımız geçici bir kaplamadır. Burada dolgu malzemelerinin zaman içerisinde çökme riski ve su işinin test edilmesi için de bir zaman gerekmektedir. Bu da zaman alır. Burada biraz vakit geçmesi gerekiyor ki biz tam olarak üzerini kapatabilelim. Makul süre geçtikten sonra hedefimiz kaldırımlarla birlikte yolun da bütünüyle yenilenmesidir. Beşirli sahil caddesindeki kaldırımları da yenileyeceğiz, aydınlatma sistemi ile ilgili de bir değişikliğe gidiyoruz. Orta refüjü de dahil olmak üzere yeni bir aydınlatma şekliyle Beşirli Caddesi'ni daha cazip bir hale getireceğiz. Kalkınma Mahallesi'ndeki ana caddede kaldırımlarını değiştireceğiz, aydınlatmasını da şehir aydınlatması biçiminde estetik hale getireceğiz” dedi.

“67 kilometre içme suyu hattı değiştirdik”

Trabzon Su Temini Projesi kapsamında şu ana kadar 67 kilometre içme suyu hattını değiştirdiklerini vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Biz bu işi sadece içme suyu olarak yapmıyoruz. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon altyapısı yapıyoruz. Doğal gaz ve elektrifikasyon anlamında bir bütün olarak çalışıyoruz. Ve bu şehrin inşallah 40-50 yıl daha bu tür meselelerle karşılaşmaması adına büyük bir uğraş veriyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.