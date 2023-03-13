Trabzon bürokrasisi yoğun bakım ünitesi açılışında bir araya geldi

Trabzon'da sağlık alanında yaklaşık 16 yıldır hizmet veren Özel İmperial Hastanesi'nde 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesini törenle hizmete girdi.

Düzenlenen törene Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tahsin Yayla, Başhekim Uzm. Dr. Cemil Bayarslan ile hastane yöneticileri katıldı.

Açılışta konuşan Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, hedeflerinin hizmet kalitesini güçlendirmek olduğunu söyledi. Koç “Hastanemiz hizmet kalitesini güçlendirmek adına bünyemize kattığımız 3. basamak yoğun bakım ünitemizi Trabzon'a kazandırdığımız için mutluyuz. Sıfırdan bünyemize yeni bir yoğun bakım ilave ettik. Var olan yoğun bakım ünitemizi de 3. Basamak olarak tescillendirdik. Sahip olduğumuz yoğun bakım ve tıbbı cihaz imkanları ile hastanemizden yapılan bir çok sevkin önüne geçilecektir. Ünitemizin açılışına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yoğun bakım ünitesinin Trabzon'umuza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi de bürokratik engellerin aşılmasında zorluklar yaşadıklarını dile getirerek “Özellikle yatırım konusunda bazı taleplerimiz var. Bu şehre yakışan özel bir vıp hastane yapmak istiyoruz. Bu konuda talebimiz bürokratik yönden bize yardımcı olsunlar. Otopark sorunu konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var palyatif tedbirlerle bu yoğunluğu aşamıyoruz. Aşamayınca da kamu oyunda sanki İmperial Hastanesi bir şeylerin önünde engelmiş gibi imtiyaz kullanıyormuş gibi bir durum söz konusu oluyor. Bizim böyle bir talebimiz yok. Biz bu şehrin sağlık yönünden dinamosuyuz. 500 çalışanla beraber bu şehrin ekonomisine katkı veriyoruz. Kazancımızın tamamını bu şehre yatırıyoruz. Bu hastanenin yaşatılması büyütülmesi daha güzel hizmetler verebilmesi için desteklerinizi rica ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise özel hastanelerin güçlenmesinin yerel idareciler olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek “Sağlık hayatımızın en önemli parçası. Şehrimizde sağlık alt yapımızın hem kamu olarak hem de özel hastanelerimiz olarak güçlenmesi bizi yerel idareciler olarak son derece mutlu ediyor. Ortahisar Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz adına da rahatlıkla ifade edebilirim; bu tür kurum ve kuruluşlarımızın belediyemizle ilgili imar tadilat proje değişikliği ilave üniteler v.s ön yargısız olarak açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu merkezimize özgü biraz trafik yönüyle sıkıntılar var, vakıfız. Gerek biz gerek Büyükşehir Belediyemiz büyük bir gayreti ortaya koydu ama yine de bu sorun giderilemedi. İnşallah bu konudaki çalışmalar da katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.