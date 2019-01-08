Trabzon Büyükşehir adayı Zorluoğlu iş çevreleri ile buluştu

İş insanlarının önemli temsil mekanizmalarından ASKON ve TÜMSİAD yönetimleriyle de Trabzon'un meseleleri hakkında istişarelerde bulunmak isteyen Zorluoğlu, ilk olarak Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine (ASKON) gitti. Burada yaptığı konuşmada hazır projeler yerine, Trabzon'a has projeler üreteceklerini kaydeden Zorluoğlu, “Kapsayıcı, istişareye ve gönül belediyeciliğine dayalı bir anlayışla çalışacağız. Halkımız belediyeyi ulaşılabilir bir kurum olarak bilecek. Adalet, hakkaniyet ve liyakat da elbette olmazsa olmazlarımız olacak. Kentin önemli dinamikleriyle beraber, yılmadan, vatandaşlarımızın refah düzeyini daha da yükseltip cumhuriyetimizin 100. yılına bu şehri taşıyacağız” diye konuştu.

ASKON'un ardından TÜMSİAD'a geçen Zorluoğlu, burada da Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca ve dernek yönetimiyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada da seçim öncesinde ve sonrasında TÜMSİAD gibi kuruluşlarla şehrin geleceğine dair görüşmelerin süreceğini dile getiren Zorluoğlu, “Daha önce çalıştığım illerde olduğu gibi burada da sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız. Burada hedefimiz yüksek oy oranıyla bu seçimi kazanmaktır. Böylece şehrin meselelerini yukarıya daha yüksek sesle ve özgüveni artmış şekilde taşıyıp, daha çok destek talep edebileceğiz” dedi.

TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Atmaca ise, dernek olarak şehrin sorunlarına çözüm önerileri noktasında katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Atmaca, Trabzon'da son yıllarda turizmde atılım olduğunu ancak sektörün kırılganlığını vurguladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Turizmden uzun vadede beklenti olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şehirde sanayi ve üretim ile ilgili küçük ve orta ölçekli işletmeler kurulabilir. Kırsaldan göç sürüyor. Göçü önleyecek üretim faaliyetleri geliştirilebilir. Trabzon'a faydalı olacak her türlü çalışmanıza destekçiyiz. Murat Zorluoğlu'nu büyükşehir belediye başkanı olarak görmek istiyoruz.”

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, kendisine yöneltilen sorunları ve çözüm önerilerini içeren notlar aldı.