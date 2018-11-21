Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Köseoğlu: "Tek önceliğimiz Trabzon'dur"

AK Parti'nin kuruluşunun ardından önemli kademelerde görev alan son olarak da 25. ve 26. Dönemlerde Trabzon Milletvekilliği yapan Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

"Belediyecilik sadece hazır parayla yapılacak işlerin özeti değildir" diyen Köseoğlu, "Belediyecilik aynı zamanda imkânsızlıklar içinden imkanlar çıkarma sanatıyla ilgilidir. Tek önceliğim Trabzon olacak. Gerekirse bir dönem başkanlık yapmayı göze alarak Trabzon için doğruları yapmaya çalışacağım. Bizim anlayışımızda sevgi var, bizim defterimizde hoşgörü var. Birlik ve beraberlik anlayışı var. İstişare ile karar almak var. Halkımızla birlikte hedefe kilitlenip ona ulaşmak var. Eğer adaylık tecelli ederse Trabzon'u karış karış gezmiş bir kardeşiniz olarak ben bilgi ve becerilerimi hemşehrilerimizin hizmetine sunma imkanı bulacağım” dedi.

"Başkanlık makamı milletin emanetidir"

"Birlik ve beraberlik içerisinde Trabzon'u geleceğe daha iyi taşıyacağımıza inanıyorum" şeklinde konuşan Köseoğlu, "Kolektif çalışmamız birlik ve beraberliğimiz Trabzon'un geleceğine etki edecek ve daha iyi bir Trabzon'u ortaya çıkaracaktır. Trabzon'u daha iyi bir geleceğe taşıyabilmek için ise istişare kültürü vazgeçilmez ilkemiz olacak. Bu değerli prensibi asla geri plana atmadım. Milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, ilçe belediyelerimiz ile kadın kolları ve gençlik kollarımızla hatta sandık görevlilerimize kadar, STK'larımızla, ilimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber uyumlu çalışma içerisinde olacağız. Başında söylediğim gibi asla tek akılla değil ortak akılla hareket edeceğiz. Talip olacağım makam milletin emanetidir ve bu emanete sadık kalacağımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan belediyeciliğini örnek alıyoruz"

Belediyeciliğin sadece asfalt döken, çiçek diken belediyecilik olarak düşünmediğini kaydeden Köseoğlu, “Bütün sorunlara dokunan bir belediyecilik olarak düşünüyoruz. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında Türkiye'deki bütün siyasi yapıların ona karşı olmasına rağmen nasıl belediyeyi alıp da yokluk içinde nasıl güzel projeler çıkardığını biliyoruz. Aynı ruhla imkânlarımızı ve hükümet desteklerini yanına koyduğumuzda nasıl harikalar yaşanacağını hep beraber yaşayacağız. Çünkü atalarımızın ‘Oğlum deli malı neylesin, oğlum akıllı malı neylesin' şeklinde çok güzel bir sözü var. Bize soruluyor parayı nereden bulacak diye. Konuştuğum konuların yarının parayla ilgisi yok adamlıkla ilgisi var, dost eli olmakla ilgisi var, gönülle ilgisi var. Eğer mevcut kaynakla bu işler yapılacak olmasaydı o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki o efsane ortaya çıkmazdı” diye konuştu.

"Trabzon için doğruları yapacağız"

Köseoğlu, tek önceliğinin Trabzon olacağını da vurgulayarak, "Belediyecilik sadece hazır parayla yapılacak işlerin özeti değildir. Belediyecilik aynı zamanda imkânsızlıklar içinden imkanlar çıkarma sanatıyla ilgilidir. Bu özel şehir, hepimizin. Ben de bir anne şefkatiyle, samimiyetle, sevgiyle, merhametle bu şehirde, adalet, hakkaniyet, hoşgörü ve empatinin egemen olduğu ortak aklı hep birlikte kullanacağımız, huzurla yaşayacağımız bir şehir için kurmak için gayret göstereceğim. Gerekirse bir dönem başkanlık yapmayı göze alarak Trabzon için doğruları yapmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.