Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında ilk kez toplanan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Meclisi'nde birlik başkanlığına seçildi.

Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen birliğin 2019 Yılı Olağan 1. Meclis Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası, kurumun yapısı ve faaliyetlerinin üyelere aktarıldığı tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Meclis gündem maddeleri, oluşturulan geçici başkanlık divanınca görüşmeye açılırken, birlik başkanı seçimi aşamasında, başkan adaylığına meclis üyelerinin önergesiyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu gösterildi. Üyelerin kullandığı 101 oyun 96'sını alan Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Belediyelere Birliğinin yeni başkanı seçildi.

Başkan seçildikten sonra divandaki yerini alan Zorluoğlu, birlik meclisi 1. başkan vekilliği görevine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 2. başkan vekilliği görevine ise Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in seçilmesini takiben katip üyelerin ve encümen üyelerinin seçimi sonrasında meclise hitap etti.

Sözlerine, Araklı'da yaşanan afette hayatını kaybeden 8 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Zorluoğlu, Türkiye'de 2004-2005 yıllarında uygulamaya geçen yeni yerel yönetimler mevzuatıyla birlikte, belediyeleri temsilen ulusal ölçekte Türkiye Belediyeler Birliğinin kurulduğunu söyleyerek bölgesel düzeyde ise bölge belediye birliklerinin oluşturulduğunu ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin de bu doğrultuda yeni bir kimlik kazandığını belirtti.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin, belediyeler için önemli faaliyetlere imza attığını aktaran Zorluoğlu, “Birliğimiz, belediyelerimiz hakkında bilhassa eğitim ve proje desteği gibi önemli faaliyetlere imza attı. İnşallah bizim dönemimizde Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine yeni bir ivme kazandırmayı arzu ediyoruz. Bu nedenle birliğimizin önce kurumsal kapasitesini beraberce bir gözden geçireceğiz ve bu kapasiteyi geliştirme yoluna gideceğiz. Gerek personel, gerek araç gereç, gerekse diğer konularda mutlaka eksik taraflarımız vardır. Onları tamamlayacağız ki; Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üye belediyelerimize gerçek anlamda destek olabilsin. Bu anlamda proje desteği çok önemlidir ve proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Birliğin, ulusal ve uluslararası konularla alakalı olarak da kapasite oluşturmaya ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Zorluoğlu, “Önümüzdeki dönemde en önemli meselemiz kaynak temini olacak. O bakımdan sadece merkezi bütçeden gelen gelirlerin veya sadece öz gelirlerimizin, önemli yatırımlar için yeterli olamayabileceğini değerlendiriyorum. Ulusal ve uluslararası kaynaklardan hibe ya da uzun vadeli düşük faizli krediler noktasında, birliğimizin aktif bir rol oynaması ve belediyelerimizi bu konuda bilgilendirmesi, yönlendirilmesi ve yol göstermesi faydalı olacaktır” diye konuştu.