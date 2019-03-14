Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi kuruldu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Yönetmeliği görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi'nin, çocukların sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Gümrükçüoğlu, “İlköğretim çağındaki çocuklarımızın ailesine, çevresine ve yaşadığı şehrine ilgisini ve duyarlılıklarını arttırmak, özgüvenlerini geliştirmek ve temsil kabiliyetlerini arttırmak amacıyla kurulan Çocuk Meclisimizde 8-15 yaş arası çocuklarımız yer alacaklardır. Çocuklarımızın milli ve kültürel değerlerimizi, örf ve adetlerimizi kavramalarını ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacak eğitim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecektir” dedi.