Trabzon Büyükşehir Belediyesi sahipsiz canlara özel ilgi gösteriyor

Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sahip olan Büyükşehir Belediyesi, sevimli dostlarla yakından ilgileniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 82 bin metrekare alana kurulan, aynı anda 450 sahipsiz hayvan kapasitesine sahip Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son bir yılda 7 bin 699 hayvan tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. 2 bin 409 köpek ise kısırlaştırıldı.

Klinik ihtiyaçları karşılıyor

Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hasta, yaralı, kaza geçirmiş sahipsiz hayvanların klinik ihtiyaçları da karşılanıyor. Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde saldırgan hayvan bölümü, karantina, muayene, ameliyathane ve müşahede alanları da bulunuyor. Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 veteriner hekim; röntgen, hemogram ve ultrason cihazlarıyla hasta ve yaralı hayvanlara daha etkin müdahalede bulunabiliyor.

381 Sahipsiz hayvan sahiplendirildi

Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son bir yılda 2 bin 409 sahipsiz can kısırlaştırılırken, 533 hayvan ise aşılandı. Ayrıca 7 bin 669 sahipsiz hayvan tedavi edilirken, 381 sevimli dost ise sahiplendirildi. Son bir yılda barınağa gelen köpek sayısı ise 8 bin 286 olarak açıklandı. Öte yandan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bin 332 kedi ve 908 köpeği de yerinde kısırlaştırdı.