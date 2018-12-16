Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yemen'e gıda yardımında bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüzyılın insanlık felaketinin yaşandığı Yemen'e 5 bin kişilik kumanya yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım işbirliği tarafından düzenlenen kampanya ile Yemen'deki savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları teslim edildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, savaşın her türlüsünü kınadıklarını ifade ederken Yemen halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yemen'de insanlık suçu yaşandığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, "İnsanların açlık nedeniyle ölümüne sebep olanları kınıyoruz. Yemen halkına yardımda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm dünyayı bu insanlık suçu karşısında harekete geçmeye davet ediyoruz. Yardımlarımızı yerine ulaştıran Hayrat İnsani Yardım yetkililerine ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.