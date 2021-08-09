Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde ‘Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı' kurulacak

Etkinlikte söz alan Başkan Murat Zorluoğlu “Fındık bizim için çok önemli stratejik bir ürünümüz ve önemli bir paya sahip. Aynı zamanda ticarette de bölgenin merkeziyiz. Bu manada güçlü bir konumdayız. Elbette arzu ediyoruz ki hep birlikte bu gücümüzü daha da artıralım. Fındık üretimini uygun projelerle önümüzdeki yıllarda birkaç katına çıkarıp bunu 4-5 milyar dolarlık bir kapasiteye el birliğiyle ulaştırmamız mümkün. Bu çok önemli bir şey. Dünya ekonomisi için bölge ekonomisi için hakikaten çok önemli bir iş olur” diye konuştu.

Tarımsal hizmetlerde verimin artırılması noktasında da katkı sunmak istediklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu manada biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi adımlar atmak istiyoruz. Ve bunun ilk adımı olarak da yetişirse eylül ayı meclisimizde, yetişmezse ekim ayı meclisimizde Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kurmayı planlıyoruz. Bunun çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal alanlarda da birtakım projeleri ortaya koyabilecek ve hizmet edebilecek bütçesi olan bir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını önümüzdeki aylarda kurmuş olacağız. Ve bu daire başkanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi de stratejik tarım ürünlerimiz olan çay ve fındıkla ilgili sizlerle güzel projelerle bu alanda süratle verim artırma çabaları içinde olacağız. İnşallah bu bir haftalık süre içerisinde fındığın hak ettiği değeri, hak ettiği farkındalığı oluşturacak önemli aktivitelerle dolu dolu bir haftayı geçireceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.