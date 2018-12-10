Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne personel alımları için yapılan başvurularda uzun kuyruklar oluştu

İş için binlerce başvuru yapılırken, iş başvuruları sırasında oluşan uzun kuyruklar ise dikkat çekiyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere memur alımı için başvurular devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesine çeşitli niteliklerde 83 itfaiye eri ve 88 zabıta memuru, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesine ise çeşitli niteliklerde 14 mühendis, 2 kimyager, 5 tekniker, 8 teknisyen, 20 V.H.K.İ ve 2 memur olmak üzere toplamda 222 personel alınımı için başvurulara bugünde devam edildi.

Başvuru yeri değişti

Daha önce Hızırbey mahallesinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye binasına yapılan başvuralar oluşan kalabalık ve yaşanan izdiham nedeniyle bu kez Hamamzade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan birimlere başvurular kabul ediliyor. 6 Aralık tarihinde başlayan ve 12 Aralık akşamına kadar devam edecek olan başvurularda ilk günlerde yaşanan ciddi şekilde yoğunluk bugün de devam etti. İş başvurusunda bulunan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde baş vuru yapılan merkeze gelerek uzun kuyruklar oluşturdular ve iş girmek için umutlu olduklarını belirtiler.