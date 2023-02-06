Trabzon Büyükşehir'den deprem bölgesine destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremin hemen ardından harekete geçti.

Depremin hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 4. seviye uluslararası alarm verilirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş'ta deprem yönetimine destek vermek üzere sabah saatlerinde yola çıktı. Büyükşehir Belediyesinde teyakkuz ilan eden Başkan Zorluoğlu'nun talimatıyla İtfaiye Daire Başkalığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için bölgeye sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli, bölgede meydana gelen kan ihtiyacı için sabahın erken saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı, Akçaabat ilçesi Atatürk Parkı, Vakfıkebir ilçesi merkez Yeni Camii önünde bulunan Kızılay araçlarında kan bağışında bulundu.

Yardımlar Hamamizade'de kabul ediliyor

Depremzedelere destek vermek isteyen Trabzonlular için Ortahisar ilçesindeki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ve ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Afet bölgelerinde ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik malzemeleri, kullanılmamış iç ve dış giyim, kuru gıda gibi ihtiyaç malzemeleri belirtilen Afet Koordinasyon Merkezlerinde toplanarak ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilecek.