Trabzon Cumhuriyet Savcısı kaza yaptı: 2 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salim Nebioğlu'nun da karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Rize-Trabzon istikametinde gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 61 S 5262 plakalı yolcu minibüsü, Trabzon Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salim Nebioğlu yönetimindeki 55 SY 053 plakalı otomobil ve Tayfun Turan yönetimindeki 61 AL 513 plakalı minibüs kaza yaptı. Meydana gelen zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler, yaralanan 2 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesine kaldırdı. Kazada Trabzon Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salim Nebioğlu ile eşi ve çocuğunun bulunduğu otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik kaza yapan araçlar yoldan kaldırılana kadar kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.