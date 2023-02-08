Trabzon deprem bölgesine gece gündüz yardım gönderiyor

Trabzon Valiliği tarafından belirlenen Afet Koordinasyon Merkezleri, Trabzonluların akınına uğruyor. Tırlara yüklenen malzemeler, bekletilmeden afet bölgesine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen yardım kampanyası depremin 3. gününde çığ gibi büyüdü. Trabzonlu vatandaşlar gece gündüz demeden yayımlanan acil ihtiyaç listesi doğrultusunda iç ve dış giyim, hazır gıda, konserve, çocuk maması, çocuk bezi, su, ısıtıcı, battaniye, yatak-yorgan, ıslak mendil ile hijyen malzemeleri yardımında bulunurken, ardından da gönüllü olarak çalışmalara yardımcı oluyor.

Merkezde Afet Koordinasyon Merkezi olarak belirlenen Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi yardımlarla dolup taştı. Bunun üzerine organizasyonun daha hızlı işlemesi adına yardımlar 8 Şubat Çarşamba (bugün) gününden itibaren 08.00-20.00 saatleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda toplanacak ve tırlara yüklenerek bekletilmeden deprem bölgesine gönderilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de ekipman ve personeliyle ilk günden itibaren akın akın bölgeye intikal ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'a dün 2 taziye personeli, 15 arama kurtarma personeli, 15 iş makinesi operatörü, 8 şoför ve operatör, 41 kişilik yerel destek ekibi, 2 kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı, 15 adet iş makinesi, 8 adet cenaze aracı, 15 bin ekmek, 5 ton köfte, 20 bin ayran, 4 ton patates 17 bin sandviç ekmeği, 400 kutu çocuk bezi, hijyen paketi, ilaç ve medikal malzeme ile 2.150 cenaze defin malzemesi gönderildi.

Büyükşehir belediyesi ekipleri depremin 3. gününde de yardımlarını bölgeye ulaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da koordinasyon çalışmalarında görevli olduğu Kahramanmaraş'a bugün 6 su borusu onarım aracı personeli, 1 kombine su bakım onarım aracı, 11.200 adet battaniye, 1.600 adet yastık, 90 adet tüplü soba, 40 adet pelet soba, 130 ton pelet, 1 tır su, 555 kutu bebek maması, 173 kutu kuru gıda, 906 kutu çocuk bezi, hijyen paketi, ilaç ve medikal malzeme gönderilecek. Yine Trabzonspor tarafından temin edilen 356 çuval kıyafet ve 200 çuval ayakkabı depremzedelere ulaştırılacak.