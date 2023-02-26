Trabzon depremzedelerin tüm sorunları ile yakından ilgileniyor

Deprem bölgesinden Trabzon'a gelen depremzedelerin tüm sorunları ile yakından ilgilenilirken, acılarını unutmaları ve normal hayata adapte olmaları için tüm kurumlar çaba sarf ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin ulaşım sorununa çözüm bulmak için ücretsiz ulaşım imkanı sunarken, Ortahisar ve Akçaabat Belediye başkanları depremzede aileler ile bir araya geliyor, dertlerini dinliyor. Gençlik Merkezi'nin Gönüllü Gençleri ise depremzede çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesinde barınan depremzedelerle yemekte bir araya gelerek sorunlarına çare ararken, eşi Arzu Genç ile birlikte depremzedelerin masalarını tek tek gezerek durumları ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı. Başkan Genç'e depremzedeler gösterdiği yakın alâka ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

Türk milletinin dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla bu gibi afetlerin üstesinden her zaman geldiğini ifade eden Genç, “Ülkemizin bütün şehirlerinde olduğu gibi, Trabzonumuzda da depremzede kardeşlerimize kucak açtık. Bir yandan da o bölgemizdeki depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Devletimizin bütün gücü, bütün kurumları şu anda orada. Cumhurbaşkanımız deprem bölgelerini ziyaret ediyor. Elbirliğiyle, dayanışmayla beraber bunun altından kalkacağız” dedi. Genç, Ahmet Yaşar Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan afetzede aileleri de ziyaret ederek, hâl ve hatırlarını sordu, çocukları kucağına alarak sevdi.

Depremzedelere ücretsiz ulaşım imkanı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise Trabzon'a gelen deprem mağdurlarına ücretsiz Metropol Trabzon kartlarını ulaştırmaya devam ediyor. Trabzon'a yerleşen depremzedeler otobüslerden ücretsiz yararlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Atapark Ana Hizmet Binası, Değirmendere TİSKİ Abone İşlem Merkezi ve Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki Ulaşım Kart şubelerine başvuran 571 depremzede kartlarını hemen teslim alırken, 239'unun ise adreslerine teslim edildi.

Akçaabat'a yerleşen depremzedeleri ziyaret etti

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe ve teşkilat yönetimi Akçaabat'a yerleşen depremzede yurttaşlarımızı ziyaret ettiler.

Akçaabat'a yerleşen depremzedelerle daima yakından ilgilenen ve onları ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, depremzedelere evlerini ve gönüllerini açan Akçaabat halkına teşekkür etti. Ziyaretinde depremzedelerle sohbet eden Başkan Ekim, depremin yaralarını tüm ülke olarak el birliğiyle sarmaya gayret gösterdiğini belirterek “ Ülkemizin tamamında olduğu gibi Akçaabat da deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın yardımına yetişebilmek için seferber oldu. Elimizden gelen tüm imkanlarımızla yurttaşlarımızın yanında olduk; olmayanda devam ediyoruz. Gıdadan, kıyafete, temizlik ve hijyen malzemelerine kadar ve barınma ihtiyaçlarınıza kadar bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak için Akçaabat halkı sizlerin yanında. Bu süreci birlikte geride bırakacağız. Biz, daima sizinleyiz, sizlerin yanındayız” diye konuştu.

Depremzede çocuklar için etkinlik düzenlediler

Gençlik Merkezi'nin Gönüllü Gençleri, GSB Trabzon Doğu Karadeniz Yurdu'nda kalan depremzede aileleri ziyaret ederek çocuklara doyasıya bir gün yaşattı. Depremzede aileleri ziyaret eden Gençlik Merkezinin Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençleri depremzede çocuklarla oyunlar oynadı. Gönüllüler; depremden etkilenen çocukların yaşadıkları deprem etkisini azaltmak, güzel zaman geçirmelerini sağlamak, normalleşme sürecine katkıda bulunarak stresten uzak tutmaya yönelik eğitsel faaliyetler düzenledi. Palyaço, yüz boyama, akıl zekâ oyunları, ebru, resim gibi etkinliklerle çocukları doyasıya eğlendiren gönüllüler ayrıca müzik eşliğinde grup etkinlikleri gerçekleştirdi.

Depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak için gayret gösterdiklerini belirten Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu "Depremin etkilerini azaltmak adına yurtlarımızda gönüllü gençlerimiz ile birlikte etkinlikler yapıyoruz. Bütün birimlerimizle, tesislerimizle ve personelimizle depremin etkilerini azaltmak için mücadele ediyoruz. Her zaman depremzede ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.